WhatsApp mette in guardia tutti i suoi utenti: “Non fatelo assolutamente”

I vertici di WhatsApp mettono in guardia gli utenti su un nuovo pericolo presente sull’applicazione: ecco cosa non bisogna fare assolutamente.

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate al mondo, visto che permette agli utenti di messaggiare e telefonare in modo gratuito. Però ci sono diversi pericoli che affliggono l’app e la propria utenza. Infatti da quando è leader nel settore della messaggistica sono sempre di più le truffe pronte a mettere in pericolo gli utenti. L’ultimo raggiro in questione riguarderebbe un buono da 500 € gratis da parte della catena Esselunga.

Ovviamente non c’è nulla di vero e la stessa catena di supermercati ha segnalato ai propri clienti la truffa attraverso i propri canali social. Infatti con un comunicato l’Esselunga ha avvisato la clientela: “Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga“. La catena di supermercati ha poi ricordato che questo tentativo di raggiro si chiama phishing ed è diffusissimo in rete.

WhatsApp, la nuova funzione è finalmente attiva: come utilizzarla

Da diverso tempo WhatsApp aveva annunciato a tutti gli utenti l’arrivo della funzione multi-dispositivo. Infatti a rivelare l’implementazione di questo nuovo tool ci ha pensato Mark Zuckerberg in persona. Il CEO di Facebook aveva anunciato il tutto attraverso i profili social di WABetaInfo. Oggi questa funzione finalmente è arrivata. Inoltre il multi-dispositivo è pronto a rivelarsi lo strumento più utile per tutti gli utenti.

In passato l’applicazione del gruppo Facebook permetteva l’utilizzo delle chat con lo stesso account solo su un altro dispositivo attraverso la sua versione web e se quello principale era connesso ad internet. Da oggi invece sarà possibile collegare al proprio account di WhatsApp fino a quattro dispositivi contemporaneamente, senza che quello principale sia connesso necessariamente alla rete. Al momento la funzione è disponibile per tutti coloro che hanno aderito alla Beta tester, ma a breve arriverà su tutti gli smartphone.