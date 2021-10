Torino-Juventus, streaming gratis: dove vedere il derby della Mole in diretta

Manca poco al match di campionato tra Torino e Juventus, andiamo a vedere dove seguire il derby piemontese in diretta ed in streaming gratis.

Tutto pronto per il derby della Mole tra Torino e Juventus, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Le due formazioni in campo attualmente hanno entrambe 8 punti in campionato e sono in ripresa dopo un inizio di stagione a dir poco disastroso. Specialmente per i bianconeri la partenza del campionato ha riservato le pesanti sconfitte contro Empoli e Napoli. Scopriamo quindi lo stato di forma delle due squadre in campo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> “Michael Schumacher non è morto”: il drammatico appello scuote i fan

Partiamo dai ‘padroni di casa’ del Torino, con i ragazzi di Ivan Juric reduci da quattro risultati utili consecutivi: due vittorie ed altrettanti pareggi. Dopo aver zoppicato ad inizio del campionato la formazione granata si è rimessa sui binari giusti per disputare un campionato tranquillo. Nel derby il Toro cercherà quindi la quinta gara senza sconfitte nonostante la pesante assenza di Andrea Belotti.

D’altra parte la Juventus di Massimiliano Allegri è in gran ripresa. Infatti i bianconeri in campionato sono reduci da due vittorie consecutive contro Spezia e Sampdoria. In settimana la formazione juventina è riuscita a conquistare la prestigiosa vittoria contro i campioni d’Europa del Chelsea. L’infermeria però non sorride al tecnico toscano che dovrà fare a meno di pezzi pregiati come Paulo Dybala ed Alvaro Morata.

Torino-Juventus, streaming gratis: DAZN o Sky?

Il match delle 18:00 tra Torino e Juventus sarà offerto in esclusiva da DAZN che ha acquistato i diritti di tutte le partite di Serie A per il prossimo triennio. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX. Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Andre Agassi, lutto improvviso per il celebre tennista: fan sconvolti

Il commento della garà sarà affidato a Pierluigi Pardo, mentre la seconda voce sarà Massimo Abrosini. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere come scenderanno in campo le due squadre impegnate nel match dello Stadio Comunale di Torino.

Torino-Juventus, probabili formazioni: così in campo

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Pobega, Aina; Brekalo, Sanabria. ALLENATORE: Ivan Juric.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi; Chiesa, Kean. ALLENATORE: Massimiliano Allegri.