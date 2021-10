Serie A, Torino-Juventus 0-1: highlights, tabellino e voti della sfida

Il Torino parte forte nel primo tempo, ma nella seconda frazione la Juventus prende il sopravvento. Decide la vittoria Locatelli, che insacca nell’angolino destro spezzando i cuori dei granata.

Allegri gestisce l’obbligatorio turnover imposto dalle troppe partite ravvicinate lasciando in panchina Bonucci, Arthur e Cuadrado. La Vecchia Signora, inoltre, ha delle assenze importanti in attacco, come Alvaro Morata e Dybala. Nonostante le paure per la salute del reparto offensivo bianconero, i primi minuti sono dominati proprio dai ragazzi di Allegri.

Kean, McKennie e Chiesa organizzano continue scorribande in territorio avversario, anche se l’unica emozione del primo tempo arriva da un’incornata di Lukic al 21′. I granata confermano di aver ritrovato la giusta aggressività in questa stagione grazie alla rivoluzione portata da Juric: tirano in porta il doppio degli avversari, ma non riescono a concretizzare.

Nella seconda frazione di gioco, inizialmente, manca l’istinto da killer ad entrambe le squadre, ma nel finale la partita si scalda. Arriva una pioggia di cartellini gialli: all’86’, Chiesa imbecca Locatelli, che salta la difesa e strappa la vittoria agli avversari insaccando nell’angolino.

Torino-Juventus 0-1: per Bonucci 250 gare in Serie A

TORINO-JUVENTUS 0-1: 86′ Locatelli (J).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5.5; Zima 6.5, Bremer 7, Rodriguez 6.5; Singo 6.5, Pobega 6, Mandragora 7, Ola Aina 7 (65′ Ansaldi 6); Lukic 6.5 (65′ Linetty 6), Brekalo 6 (84′ Rincon 6); Sanabria 5.5 (76′ Baselli 6). All. Juric 6.5.

A disposizione: Berisha, Buongiorno, Izzo, Lhassine Kone, Gemello, Verdi, Vojvoda, Warming.

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny 7.5; Danilo 7, de Ligt 7, Chiellini 7, Alex Sandro 7; McKennie 6, Locatelli 7, Rabiot 6; Bernardeschi 6 (80′ Kulusevski 5.5), Chiesa 7 (89′ Kaio Jorge 6); Kean 5.5 (46′ Cuadrado 6.5). All. Allegri 6.

A disposizione: Arthur, Bentancur, Bonucci, De Sciglio, Pellegrini, Perin, Pinsoglio, Rugani.

ARBITRO: Paolo Valeri.

AMMONITI: 56′ Sanabria (T), 62′ Lukic (T), 65′ Mandragora (T), 82′ Chiellini (J).

Ecco le parole di Juric prima della partita: l’allenatore granata aveva ben individuato la strategia per la vittoria, ma i suoi non sono riusciti a metterla in pratica: