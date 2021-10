La Regina Elisabetta torna a far parlare di sé: lo ha davvero fatto insieme al figlio Carlo!

Torna in pubblico la Regina Elisabetta insieme al principe Carlo. I due sono stati protagonisti del Queen’s Green Canopy in vista del Giubileo di Platino.

Dopo due mesi di assenza, la Regina Elisabetta riappare in pubblico insieme al figlio, il principe Carlo. I due insieme hanno piantato un albero durante il Queen’s Green Canopy in vista del Giubileo di Platino. Infatti a breve Elisabetta festeggerà i 70 anni di regno. Insieme Elisabetta e Carlo hanno piantato un faggio nella loro tenuta di Balmoral, in Scozia.

Con loro si sono uniti anche gli alunni della Crathie Primary School che hanno esposto anche i loro progetti sulla natura. Mentre invece l’obiettivo del Queen’s Green Canopy è quello di convincere tutti i cittadini inglesi a piantare un albero per proteggere e aumentare il numero di piante in occasione del Giubileo di Platino del 2022. Andiamo quindi a vedere le attività di Sua Maestà e del figlio nel corso dell’iniziativa.

La Regina Elisabetta ed il Principe Carlo al Queen’s Green Canopy: l’iniziativa

La Royal Family non ha mai nascosto le sue iniziative green. Infatti proprio il principe Carlo è molto sensibile sul tema dell’ambiente. Come spiega ‘The Telegraph‘ i reali di Gran Bretagna sono a favore della svolta green del pianeta, con la Regina che ha confidato ad un suo anziano collaboratore che lei fa la sua parte spegnendo le luci, riducendo lo spreco di cibo e riciclando i vestiti.

A testimoniare l’impegno di Elisabetta ci ha pensato Samantha Cohen. Infatti l’ex assistente segretaria privata e vicepresidente del Queen’s Green Canopy ha scritto: “La regina, come molti della sua generazione è sempre stata conosciuta per il suo buon senso, l’approccio postbellico alle cose: spegnere le luci, ridurre lo spreco di cibo e riciclare i vestiti. Anche The Queen’s Green Canopy è un concetto molto semplice e di buon senso: pianta più alberi!“. Sua maestà quindi si prepara a celebrare i suoi 70 anni di regno ed intanto ha piantato un nuovo faggio durante l’iniziativa.