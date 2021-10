Monete rare, questo pezzo unico vale 3 milioni di euro: com’è fatto

Tra le monete rare, ce ne sono alcune che valgono cifre a dir poco pazzesche. Questa è stata venduta a 3 milioni di euro

Al giorno d’oggi, viene difficile stupirsi quando si parla del collezionismo. In rete si trovano ogni giorno decine di nuovi annunci, che vanno dalle classiche monete rare ai francobolli, passando per dischi, vinili, sneakers, smartphone e chi più ne ha più ne metta. A lasciare di stucco sono i prezzi di questi esemplari, spesso a quattro o cinque zeri.

Oggi torniamo a parlare proprio di monete, con alcune di queste che raggiungono cifre esorbitanti. Parliamo nello specifico di una dal valore inestimabile, unica e che è andata via a ben 3 milioni di euro. C’è un motivo ben preciso che ha fatto schizzare il suo valore alle stelle.

Monete rare, questa del 2011 vale 3 milioni di euro

Parlando di monete rare e pezzi unici, è impossibile non parlare dell’Australian Kangaroo One Tonne Gold Coin realizzata dalla Perth Mint in Australia nel 2011. Si tratta di un esemplare unico, esposto alla Perth Mint’s Gold Exhibition. Pensate che risale al 1913 ed è stata venduta ad un’asta alla cifra monstre di 3 milioni e 737,500 euro!

Ma sapete per quale motivo costa così tanto? Perché i ricercatori credono che cinque monetine americane che hanno inciso la faccia della statua della libertà del 1913 siano state create da un dipendente della zecca nel cuore della notte. A far crescere il suo valore è stata poi l’apparizione nella serie televisiva degli anni ’70 Hawaii Five-O.