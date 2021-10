Gossip Girl, tutto pronto per il ritorno: dove vederlo, trama e quando esce

Finalmente ci siamo: Gossip Girl è pronto a tornare con un leggendario remake! Ecco tutto quello che c’è da sapere

Se n’era iniziato a parlare già lo scorso marzo, ma finalmente ci siamo. Anche in Italia, sta per tornare Gossip Girl con uno dei remake più attesi di sempre. Il telefilm dal 2007 al 2012 ha ottenuto un successo con ben pochi precedenti. Milioni i giovani spettatori in tutto il mondo, numeri che hanno spinto ad una nuova produzione.

I ricchi ragazzi dell’Upper East Side di New York sono dunque pronti a tornare, con avventure che terranno il fiato sospeso fino all’ultimo. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Gossip Girl: trama, quando esce e dove vederlo

I primi episodi della stagione 1 sono già usciti negli Usa sui canali di HBO Max, e ora è arrivato il momento anche dell’Italia. Il 27 ottobre arrivano su Sky Serie le prime sei puntate dello show targato HBO. E non è finita qui. Dal 22 ottobre, tutte e sei le stagioni della serie originale saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.

La trama sarà incentrata su un gruppo di professori stufi dei loro studenti, ai quali è arrivato il momento di farla pagare con scottanti rivelazioni e pubbliche umiliazioni sui social network. Il tutto nell’esclusiva Constance Billard ST. Jude’s School di New York, tra le scuole più esclusive della Grande Mela. Non mancheranno ovviamente colpi di scena, per un cast che si preannuncia già da ora stellare.