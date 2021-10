DAZN, ancora disservizi per gli utenti: ecco come risolvere subito

Continuano i problemi per DAZN, che di recente ha offerto ai propri utenti un voucher del valore di 20 euro. Ecco come risolvere

Non il migliore dei periodi per le varie piattaforme streaming che trasmettono il meglio del calcio italiano ed europeo. L’ultima in ordine di tempo Prime Video, con immagini di Juventus-Chelsea prima troppo scure e poi incredibilmente chiare. Ma sotto la lente di gradimento ci sono finiti anche Infinity Plus e DAZN, per un motivo o per un altro.

Il servizio che offre tutta la Serie A in esclusiva continua ad avere problemi di lag e buffering. Nel corso delle partite giocate il 23 settembre alle 18.30, un blackout ha lasciato migliaia di tifosi con le mani in mano. DAZN ha deciso di rimborsare tutti con un voucher del valore di 20 euro o con un mese in più di abbonamento. MA sembra esserci qualcosa che no nva.

DAZN, come risolvere gli ultimi problemi riscontrati

L’ultimo dei problemi di DAZN riguarda il voucher di rimborso per i disservizi del 28 settembre. A quanto pare, moltissime persone non sono riuscite a riscattare il voucher del valore di 20 euro. Un problema, spiega la piattaforma, dovuto all’enorme mole di traffico che c’è stata nei primissimi minuti. Il consiglio è quello di attendere e poi provare di nuovo ad effettuare la registrazione, così da completare l’operazione ed usufruire dello sconto.

Ma ci sono anche altri problemi che continuano ad essere riscontati dagli abbonati, coi classici codici di errore. Se vi spunta il 10_000_000 dovrete semplicemente aggiornare la pagina o cambiare browser o dispositivo. Col 10_005_001 dovrebbe trattarsi di problemi alla connessione internet. I codici 65-003-400, 65-067-400, 65-003-404, 65-069-404, 11-003-011, 11-064-011 e 11-012-012 sono invece dovuti alle vecchie versioni dell’app: basta dunque aggiornarla.