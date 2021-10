Carlo Conti, la confessione inaspettata: “È sempre più difficile”. Cos’è successo

Una confessione inaspettata sulla posizione di Carlo Conti come conduttore Rai. Ecco cosa sta succedendo

Carlo Conti è in seria difficoltà come conduttore, su Rai Uno ed a raccontarlo è un personaggio che ha lavorato spesso con lui. Platinette, infatti, ha confessato: “È sempre più difficile ormai trovare nomi di richiamo nel cast, ma capita anche che alcuni personaggi dopo essere stati arruolati si rivelino non così dotati per imitare l’identità o anche solo per avvicinarsi all’artista di riferimento”.

LEGGI ANCHE > > > Alfonso Signorini-Carlo Conti, la notizia sbalordisce tutti: è successo ancora

NON PERDERTI > > > Beautiful, lutto improvviso: è morto un attore della famosissima soap opera

Tale e Quale Show sta rinnovando il suo successo anche quest’anno con tanti talenti in gara e Platinette ne è pienamente consapevole: “Quest’anno ha compiuto un riuscito rinnovamento. La trasmissione è fra quelle che, con curiosità e stima, il pubblico continua a gradire”.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, Giorgio Manetti comunica la clamorosa decisione: fan sbalorditi

Carlo Conti e Tale e Quale Show: i retroscena svelati da Platinette

Platinette che nel 2017 è stato concorrente di Tale e Quale Show ha svelato: “I concorrenti vengono sottoposti ad un regolare provino nella fase di selezione”. Inoltre ha ammesso che non sempre i più noti sono quelli che spiccano di più, tutt’altro: le vere e proprie rivelazioni sono quelli meno conosciuti al pubblico e che arrivano timidamente a fare il provino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Detto Fatto, che imbarazzo in studio con Simona Ventura – VIDEO

Sull’attuale edizione, invece, Platinette ha rivelato chi sono i favoriti, secondo lui: Deborah Johnson e i gemelli di Guidonia.