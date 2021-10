Barbara D’Urso: “Ci metto la faccia con orgoglio”. Cosa sta succedendo

Barbara D’Urso ha voluto ribadire ancora una volta i suoi valori ed il suo orgoglio attraverso un messaggio condiviso sui suoi canali social. Ecco qual è la battaglia che sta combattendo da anni.

Quando a maggio 2020 Barbara D’Urso aveva ospitato in studio Michele, un ragazzo picchiato all’uscita di una discoteca perchè gay, aveva preso una dura posizione in difesa del ragazzo e del suo amico. La conduttrice aveva voluto sottolineare ancora una volta il suo sostegno al mondo gay, dichiarando inaccettabile quanto successo.

Barbara D’urso si è stata ospite più volte degli spettacoli serali al Gay Village di Roma. Ha sempre dichiarato di essere eterosessuale, ma che la sua testa ha la stessa libertà e la voglia di infrangere i luoghi comuni di un omosessuale. Ha inoltre fatto una sua bandiera la difesa dell’amore “senza sesso“, difendendo le battaglie dei gay ed anche delle donne.

Ecco il video in cui Barbara D’Urso parla della storia di Michele:

Barbara D’Urso, il messaggio che spiega il suo orgoglio

Barbara D’Urso, in occasione dell’intervista rilasciata a Sette, il settimanale de Il Corriere della Sera, è tornata a parlare del suo impegno per l’estensione dei diritti civili anche alle coppie gay e LBGTQ+. Ha aggiunto che per lei questa battaglia è una questione di orgoglio, e che ci sarà sempre per offrire il suo sostegno.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha raccontato di ricevere costantemente lettere, soprattutto da parte di giovani ragazzi, che le chiedono aiuto e consiglio su come affrontare la propria sessualità. Lei sostiene di non avere pregiudizi, e si appunta questa frase di Goethe: “Ogni uomo vede nel mondo ciò che porta nel cuore“.

Ecco il messaggio di Barbara D’Urso su Twitter, dove spiega qual è il suo orgoglio: