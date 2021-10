Anticipazioni Scene da un Matrimonio, la prima puntata di Anna Tatangelo è scoppiettante

La prima puntata del nuovo format condotto da Anna Tatangelo, Scende da un Matrimonio, è pronta a partire: le anticipazioni

Oggi, sabato 2 ottobre a partire dalle 14:10 andrà in onda la prima puntata del nuovo format di Mediaset, Scene da un Matrimonio. Anna Tatangelo sarà alla sua prima esperienza in TV come conduttrice e non sta più nella pelle nel poter mostrare le sue doti al pubblico affezionato di Canale 5.

L’attuale fidanzata di Livio Cori non ha mai avuto un matrimonio tutto suo, nonostante la relazione durata più di 15 anni con il cantautore partenopeo Gigi d’Alessio. Adesso, al timone del programma con al centro la tematica delle nozze, vivrà insieme ai protagonisti grandi emozioni.

Scene da un Matrimonio anticipazioni: Rosita e Riccardo

La prima puntata di Scene da un Matrimonio vedrà protagonisti Rosita e Riccardo, due giovani ragazzi che si sposeranno in un’incantevole villa vista mare. La loro storia è cominciata quattro anni fa quando Rosita ha deciso si iscriversi ad un corso di estetica dove ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua futura suocera, Laurita. È grazie alla donna che con Riccardo è arrivato l’amore, dapprima tenuto nascosto, fino ad arrivare ad una proposta di matrimonio da sogno.

Il matrimonio è arrivato non senza complicazioni, negli anni i due hanno avuto qualche screzio che si è poi risolto con maturità. Anche la stessa organizzazione delle nozze si è rivelato un dramma a causa della pandemia. Lungo questo periodo, i nonni dei giovani si sono ammalati e Rosita ha avuto il terrore che sua nonna Maria potesse non arrivare a vederla vestita con l’abito che la stessa dolce nonna le ha regalato.