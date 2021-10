Anticipazioni Beautiful, clamoroso ritorno in scena: Los Angeles trema

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere di un clamoroso ritorno a Los Angeles: porta con sé una buona notizia

La programmazione di Beautiful prosegue, come di consueto, su Canale 5 anche nelle prossime settimane. Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera americana fanno sapere di un ritorno in scena: a Los Angeles sbarcherà Zende, figlio di Kristen Forrester. Quest’ultimo porta con sé una buona novella da dare ai genitori. Di che si tratta?

Nel frattempo, in città Eric e Quinn avranno un lungo dialogo: quest’ultima racconterà al Forrester -che resterà shockato- cos’ha fatto per distruggere il rapporto tra Ridge e Brooke.

Anticipazioni Beautiful, buone notizie per Brooke e Ridge

Anche Carter avrà una buona notizia per Brooke e Ridge: cosa svelerà alla coppia? Ciò che è certo è che Sheila vorrà mettere a tutti i costi fuorigioco la nuora, Steffy e per farlo avrà un’arma segreta con sé.

La Carter riuscirà veramente nel suo intento? Non è dato saperlo, per ora. Nel frattempo, tra il dottore Finnegan e Steffy scoppia l’amore: finalmente arriva un bacio appassionato. Liam che fiuta del feeling tra i due ne resterà molto scosso ed infastidito. Il loro, ormai, non è più un rapporto professionale, tra i due c’è molto di più.