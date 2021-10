WhatsApp, come chattare senza connessione internet: trucco assurdo!

Spunta su WhatsApp un trucco per chattare senza la connessione internet. Andiamo a vedere come sarà possibile continuare a messaggiare.

Lo smartphone oramai è quasi un prolungamento del nostro braccio, con WhatsApp che è una delle applicazioni che utilizziamo ogni istante della nostra vita. Spesso però può capitare di trovarci in giro senza internet e quindi in teoria non possiamo più utilizzare l’app di Menlo Park. Spesso c’è chi si rifugia in qualche locale con il Wi-Fi gratis, una soluzione che a volte rischia di deluderci a causa della mancata stabilità di connessione.

Il trucco che vi andremo a presentare, quindi, risolverà tutti i vostri problemi. Infatti per chattare con WhatsApp senza connessione internet basterà scaricare Yoga VPN. Successivamente per attivarla dovrete andare su ‘Impostazioni‘ e cliccare su ‘Rete Mobili‘. Arrivati qui bisognerà selezionare Nomi punti di accesso – APN, assicurandoci che quello del nostro telefono sia inserito correttamente. Una volta compiuti questi passaggi potrete chattare sull’applicazione anche senza la connessione dati.

WhatsApp pronto ad entrare nell’e-commerce: risposta alle concorrenti

Gli sviluppatori di Menlo Park sono pronti a rispondere a Telegram ed al suo aggiornamento. Infatti il Gruppo Facebook è pronto a spremere WhatsApp per renderla l’applicazione di riferimento per i negozi sul territorio. Infatti ben presto gli sviluppatori di Menlo Park sono pronti ad aggiungere una directory aziendale che ti consentirà di trovare negozi e servizi presenti sull’app. Insomma il colosso della messaggistica istantanea è pronto a creare una sorta di Pagine Gialle all’interno dell’applicazione, permettendo così di trovare anche quei negozi di cui non sappiamo il numero.

L’esperimento partirà nella metropoli brasiliana di San Paolo, come annunciato da Mark Zuckerberg stesso sul proprio profilo Facebook. La prima fase servirà da test, con alcune foto dello strumento che già sono apparse sui social. Infatti ad oggi possiamo dire solamente che i negozi verranno suddivisi in categorie. Una volta trovata l’attività che ci interessa l’utente potrà aprire la chat e messaggiare. Inoltre il nuovo strumento non registrerà la posizione degli utenti, garantendo quindi il massimo della sicurezza.