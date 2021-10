Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia tutti senza parole: annuncio pazzesco

Tina Cipollari torna al centro dell’attenzione a Uomini e Donne. Nel corso di una discussione con la Galgani fa una rivelazione pazzesca

Non può essere Uomini e Donne senza i battibecchi di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due protagoniste del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque sono tornate al centro dell’attenzione con un litigio abbastanza acceso. In questa occasione, la Cipollari si è lasciata andare ad un’importante rivelazione.

L’ex moglie di Kiko Nalli ha annunciato che il suo cuore, dopo Vincenzo, ha ripreso a battere. Ma non è tutto, l’opinionista ha chiesto alla produzione di poter presentare il suo fidanzato al pubblico lasciando senza parole la Galgani che ha messo in discussione le sue parole.

Difatti, la dama torinese è convinta che la Cipollari abbia messo in scena un copione e che potrebbe arrivare in studio con un finto fidanzato. Intanto i telespettatori di Uomini e Donne sono dalla parte di Tina e sperano che la 55enne abbia realmente potuto ritrovare un po’ di serenità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e donne, ex tronista di nuovo mamma: fiocco azzurro – VIDEO

Tina Cipollari ha ritrovato l’amore? L’opinionista lo ha annunciato a Uomini e Donne

Tina Cipollari nel corso di una discussione con la sua acerrima nemica Gemma Galgani, ha annunciato di avere un nuovo fidanzato ed è pronta a presentarlo al pubblico di Uomini e Donne. La notizia ha lasciato la padrona di casa senza parole ed i telespettatori adesso sono in trepida attesa.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO>>> Grande Fratello, dopo il cancro ex concorrente mostra le cicatrici: “Non ho fatto prevenzione” – FOTO

Intanto, come dicevamo, ad avere grossi sospetti è Gemma Galgani. La donna è convinta che l’opinionista abbia messo in scena un copione. Difatti, la lite tra le due protagoniste di Uomini e Donne è andata avanti. La dama torinese ha poi dichiarato di non essere stata l’unica ad avere avuto molte relazioni, accusado in questo caso la Cipollari. “Le mie non sono state avventure, sono durate anni. Non sono una donna di un’avventura”, ha detto la Galgani.