Uomini e donne, ex tronista di nuovo mamma: fiocco azzurro – VIDEO

Ex tronista di Uomini e Donne diventa mamma tris. Questa volta in casa arriverà un maschietto: grandi festeggiamenti per annunciare il sesso

Momento di gioia per ex tronista di Uomini e Donne. Parliamo di Ramona Amodeo che nel programma di Maria De Filippi aveva trovato l’amore con Mario De Felice nel 2010. Dopo essersi allontanata dalle telecamere abbandonando il dating show sotto una cascata di petali rossi, la vita dell’influencer napoletana è completamente cambiata.

Difatti, la sua relazione con De Felice terminò poco dopo e ben presto Ramona ha ritrovato l’amore con Luca Cica, suo attuale marito. Nonostante tra i due ci sia stata una crisi, che li ha portati ad allontanarsi per un periodo, oggi sono genitori di due splendide bambine e la famiglia sta per allargarsi ulteriormente. La notizia è stata diffusa alcune settimane fa dall’ex tronista attraverso il suo account di Instagram, ma adesso è arrivato il momento di svelare anche il sesso.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ramona Amodeo, diventa mamma tris: questa volta è un maschietto

Dopo Uomini e Donne la vita di Ramona Amodeo è completamente cambiata. Ha conosciuto Luca Cicia con il quale ha dato alla luce due splendide bambine, Annachiara e Olimpia. Ma adesso la famiglia sta per allargarsi nuovamente con l’arrivo di un machietto.

L’influencer napoletana ha diffuso la notizia con un video pubblicato su Instagram. Qui Ramona ha mostrato i festeggiamenti in grande stile con musica e fuochi d’artificio ai piedi di un meraviglioso castello. Non ci resta adesso che attendere il grande giorno e augurare a Ramona un grosso in bocca al lupo.