Star in the Star, Ilary Blasi ha un blackout in diretta: ‘tutta colpa’ di Amendola

Nuovo inconveniente durante ‘Star in the Star’, con Ilary Blasi che ha un vero e proprio black-out: scopriamo perchè è colpa di Claudio Amendola.

Ancora difficoltà per ‘Star in the Star‘ con Ilary Blasi che incappa in un vero e proprio scivolone. A metterla inconsapevolmente in imbarazzo ci ha pensato Claudio Amendola. Infatti dopo l’esibizione di Lady Gaga, i tre giurati hanno dovuto dare un giudizio cercando di risalire all’identità di colei che sta vestendo nello show i panni della newyorkese. Con un aiutino l’attore romano ha risalito all’origine isolana della protagonista sul palco.

Amendola così ha detto il nome di Deborah Iurato, mandando in tilt la moglie di Francesco Totti, la quale ha avuto una reazione che ha lasciato chiaramente intendere di non avere la più pallida idea di chi si stesse parlando. Infatti alla domanda di Claudio, la presentatrice ha risposto con un sorpreso: “Come?“. In studio, dopo il momento di imbarazzo, Marcella Bella ha cercato di rimediare, incappando però in un nuovo scivolone.

Star in the Star, Ilary Blasi presa di sorpresa: “Come?”

Ilary Blasi ha dato l’impressione di non sapere minimamente chi sia la cantante Deborah Iurato, a causa di Claudio Amendola. Dopo lo scivolone, Marcella Bella ha provato a rimediare affermando: “Claudio, non puoi fare una domanda a Lady Gaga, non ti può rispondere“. A questo punto Amendola ha chiarito con la collega giurata, affermando che la domanda era rivolta proprio alla Blasi.

Ancora una volta Ilary, colta di sorpresa, si è giustificata affermando: “Io c’ho il vuoto cosmico“, riferendosi all’identità di Lady Gaga. In realtà in molti hanno notato come la presentatrice non conoscesse Deborah Iurato, cantante che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. L’artista prese parte al programma nel 2014, riuscendo anche a vincere il talent canoro. Inoltre con il suo LP d’esordio la cantante riuscì a vendere oltre 50.000 copie conquistando anche un disco di platino.