Royal Family, un attacco di panico ha rischiato di fare saltare tutto: incredibile!

All’interno della Royal Family un nuovo attacco di panico ha rischiato di far saltare tutto: cos’è successo prima del grande evento.

Un nuovo retroscena svela cos’è successo all’interno della Royal Family prima del matrimonio tra Carlo e Camilla. Infatti proprio Camilla Parker Bowles ha rischiato di non sposare il suo amore storico e stavolta il tutto non riguarda un pettegolezzo a corte. Prima di prendere in sposo Carlo, la duchessa di Cornovaglia ha avuto un violento attacco di panico. Era il 2005 e mancavano pochi giorni prima del matrimonio tra i due.

Il retroscena fu svelato già nel 2018 da Vanity Fair. Infatti sulla rivista Penny Junor, esperta della Famiglia Reale, scrisse: “Erano i nervi, più che la sinusite, a tenerla sotto le coperte. Era terrorizzata“. Inoltre Lucia Santa Cruz, amica di Camilla, aggiunse: “Era stressata. Non poteva letteralmente alzarsi dal letto“. Proprio la Santa Cruz è una fonte affidabile, infatti fu proprio la donna a far conoscere l’erede al trono e la duchessa negli anni Settanta.

Royal Family, Camilla e l’attacco di panico prima del matrimonio: il retroscena

A poche ore dal matrimonio l’attacco di panico di Camilla non si placava, con la dama che trascorse la notte prima delle nozze a Clarence House, lontana dal principe Carlo come da tradizione. Insieme a lei c’era la figlia Laura, sua sorella Sonia Annabel Elliot, la stylist Jacque Meakin e la cameriera Joy. Il giorno delle nozze, la duchessa non ne voleva sapere di mettere piede fuori dalle coperte e vestirsi.

Fu decisivo l’intervento della sorella Sonia che le disse: “Ok, se non ti vesti da sola, ti vestirò io. Ti infilerò nell’abito da sposa“. Sotto costrizione, Camilla decise di prepararsi per il grande evento. Così la duchessa decise di scendere dal letto ed affrontare uno dei momenti più importanti della sua vita. L’episodio diede conferma di quello che la Regina Elisabetta diceva su Camilla. Infatti sua Maestà la etichettò come ‘ragazza infrequentabile‘. Nonostante ciò Carlo e Camilla riuscirono a celebrare il loro matrimonio, con l’amore che li unisce ancora oggi.