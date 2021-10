Un indiscrezione sensazionale ha fatto impazzire i fan di Milly Carlucci la quale sembra essere in corsa per una candidatura da sogno.

Milly Carlucci è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Da anni alla condizione di Ballando con le stelle, la 67enne nativa di Sulmona sembra essere la candidata perfetta per un ruolo che in pochi avevano accostato a lei. In un’intervista rilasciata a Leggo, Milly Carlucci non ha negato un certo interesse per l’Eurovision, programma che andrà in scena il prossimo maggio, ricordando alcuni dettagli del suo curriculum.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, rischio squalifica per l’amatissimo concorrente: le parole incriminate – VIDEO

“È un progetto bellissimo, io vengo da Giochi Senza Frontiere, il primo progetto europeo, inventato per supportare l’Europa. È un tipo di argomento che mi interessa molto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, Tommaso Eletti nuovo tronista? L’annuncio incredibile

Milly Carlucci, l’indiscrezione è sorprendente: candidatura da sogno

Milly Carlucci, inutile nasconderlo, possiede tutte le caratteristiche che dovrebbe avere chiunque ambisca a presentare l’evento, vale a dire la capacità di parlare fluentemente in inglese, trattandosi di una conduzione internazionale. Cosa che rientra nelle sue competenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Stefania Orlando si sfoga: “È la giornata della morte”. Cos’è successo – VIDEO

Già prima della sua autocandidatura, il nome di Milly Carlucci compariva assieme a quello della compianta Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso luglio, e di Cattelan. Sarà dunque la conduttrice di Ballando con le stelle il faro del prossimo Eurovision?