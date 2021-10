Mara Venier condurrà il celebre reality show? L’annuncio fa sognare

Mara Venier, il suo futuro è ancora legato a Domenica In o è in arrivo un nuovo programma per lei?

Domenica In è tornato il 19 settembre e per la gioia dei telespettatori Mara Venier è sempre lì a intrattenere su Rai 1 milioni di italiani. Forse sarà il suo ultimo ballo, The last dance, detta all’inglese, ma al momento ciò è poco rilevante. Zia Mara è l’anima della Rai e la stessa conduttrice qualche giorno fa in conferenza stampa lo ha raccontato. “Quando ho iniziato avevo 40 anni ed ero stata chiamata solo per condurre un gioco. Allora era impensabile per me arrivare a 13 edizioni”.

Il volto e l’anima della Rai e di Domenica In. Impensabile oggi immaginare il salotto domenicale di Rai 1 senza di lei, anche se non è sicuro che Zia Mara resti a condurre il programma domenicale.

Domenica In, Mara Venier e il suo futuro: nuovo programma in arrivo?

Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna dove ha parlato del suo stato di salute messo a dura prova per un intervento sbagliato ai denti: “Ci vorrà molto tempo prima di riuscire a recuperare…”. Dopo, alla domanda se dopo Domenica In vorrebbe condurre un altro reality, Mara Venier, con estrema schiettezza, ha risposto affermativamente:

“Perchè no, potrebbe essere divertente…Ne ho fatti tanti come opinionista, e mi sono sempre divertita…Non lo escludo…”. Mara Venier ha poi voluto precisare che comunque preferirebbe condurre trasmissioni in cui si chiacchiera: “Non amo il puro intrattenimento…’Fateme parlà’…”