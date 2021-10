iOS 15 già sommerso dalle critiche: conviene aggiornare l’iPhone?

Da ormai qualche giorno, iOS 15 è disponibile per tutti. Ma non mancano le critiche nei confronti di Apple: conviene aggiornare l’iPhone?

Dopo aver lanciato i nuovissimi iPhone 13, Apple ha deliziato i suoi utenti col nuovo aggiornamento software iOS 15. Tantissime le novità introdotte, che vanno ad interessare tanto le app quanto il design delle varie schermate. Ci sono però già diversi bug che gli utenti hanno riscontrato, alcuni più gravi rispetto ad altri.

Come riportato da Gizchina, non si può per esempio sbloccare l’iPhone usando l’Apple Watch quando si indossa la mascherina, non funziona il mirino dell’app Fotocamera, non si può riattivare l’iPhone 13 col tap e gli schermi non rispondono dopo lo sblocco. Già piovono le prime critiche a riguardo, e c’è chi sconsiglia di aggiornare l’iPhone.

iOS 15 dà problemi, conviene aggiornare l’iPhone?

Visti i tantissimi problemi riscontrati dagli utenti con iOS 15, c’è chi si chiede se veramente vale la pena aggiornare l’iPhone. Difficile dare una risposta per tutti, in realtà. Come spiegato dagli esperti, dipende anche dal modello di melafonino a disposizione. I modelli più datati potrebbero soffrire soprattutto a livello di batteria, mentre per i più recenti ci sono i bug sopracitati.

In realtà, comunque, Apple starebbe già lavorando ad un nuovo aggiornamento e a breve potrebbe arrivare la versione 15.1 di iOS. Il consiglio è quello di tenere sempre aggiornato il melafonino, anche e soprattutto per questioni di sicurezza. Le ultime versioni software hanno infatti i protocolli più aggiornati e potrebbero rivelarsi decisivi per la “salute” del vostro smartphone.