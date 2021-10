Ilary Blasi, la sveglia suona a vuoto: la notizia che allarma i fan è arrivata nelle case di tutti. Futuro a rischio per la moglie di Totti?

Quando in campo c’era il marito, con la maglia della Roma o quella della Nazionale, certe partite contavano più di altre e ne ha vinte diverse importanti. Gli scontri diretto sono il sale dello sport ma anche della televisione e Ilary Blasi si ritrova a dover incassare un altro ko, forse atteso ma certo non meno amaro.

La terza puntata di Star in the Star, il game show che conduce su Canale 5 in prima serata, infatti ha messo insieme 1.880.000 spettatori pari al 10.6% di share. Un risultato in linea con quello che era successo nelle settimane precedenti ma certo non secondo quello che si aspettava Mediaset.

E ancora una volta a fare festa è Rai 1, perché invece la seconda puntata di ‘Fino all’Ultimo Battito‘, la fiction con Marco Bocci, è andata di nuobvo bene. Ha messo insieme 3.620.000 spettatori pari al 18.8%. Male invece ancora una volta Lui è peggio di me’, lo show con Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai 3 con 803.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su La7 invece Piazza Pulita ha registrato 1.042.000 spettatori con uno share del 6.6%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Star in the Star, Ilary Blasi ha un blackout in diretta: ‘tutta colpa’ di Amendola

Ilary Blasi, la sveglia suona a vuoto ma anche gli altri programmi di Canale 5 sono battuti

La festa della Rai è stata completata anche dal nuovo sorpasso di Amadeus sulla coppia Siani-Incontrada per la fascia che lancia il serale. La puntata di Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha messo insieme 4.553.000 spettatori con il 19.6%. Invece su Canale 5 Striscia la Notizia ha fatto registrare 3.681.000 spettatori con uno share del 15.9%.

Bene anche, nel preserale, L’Eredità – La Sfida dei 6 che su Rai 1 con Flavio Insinna ha centrato un ascolto di 2.559.000 spettatori (pari al 19.5%) e nella seconda parte 3.757.000 spettatori (21.8%). Gerry Scotti invece su Canale 5 con Caduta Libera ha raccolto 2.980.000 spettatori (17.8%).