La figlia di Amedeo Goria, Guenda, non è riuscita a trattenersi ed ha confessato di essere preoccupata.

Guenda Goria non sta attraversando un periodo semplice. La figlia dell’ex giornalista Rai, oggi in pensione e concorrente del GF Vip 6, pochi mesi fa ha dovuto fare un delicata operazione legata all’endometriosi. Adesso sta meglio, e sta già guardando il futuro con estremo ottimismo. Difatti, a un’intervista rilasciata a Vero ha rivelato di essersi già ripresa abbastanza dall’intervento.

Dopo la salute, Guenda ha parlato del suo fidanzato Mirko Gancitano e del bel regalo che ha voluto farle: “Ti ha regalato un’esperienza da condividere: il cammino di Santiago…Quando partirete?” È stata la domanda del giornalista alla quale la figlia dei Maria Teresa Ruta ha subito risposto dicendo che partiranno a breve, aggiungendo però di essere un po’ preoccupata perchè questa esperienza sarà decisamente probante, soprattutto dal punto di vista fisico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Mara Venier condurrà il celebre reality show? L’annuncio fa sognare

Guenda Goria non riesce a trattenersi e confessa: “Sono preoccupata”

“Ho accolto il regalo con gioia, però mi preoccupa un po’ perchè fisicamente è impegnativo…Mi devo allenare e rimettermi in forze…”. Successivamente le è stato chiesto se vuole dare qualche consiglio a tutte le donne che purtroppo stanno combattendo contro l’endometriosi.

Ha risposto che non bisogna sottovalutare i sintomi perchè se non curata gli effetti collaterali potrebbero essere molto gravi. Alcuni ipotizzano che si possa addirittura perdere la fertilità, ma Guenda evidenzia: “Il medico mi ha rassicurato che non corro questo rischio, ma rimane il fatto che le possibilità di rimanere incinta sono basse…”.