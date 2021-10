Festival di Sanremo, nuova passione per una cantante amatissima: colta sul fatto e la notizia sta già facendo il giro del web

Dobbiamo fidarci del loro ‘Movimento lento‘, come la hit estiva spagnoleggiante che è anche diventata anche un tormentone tra radio, tv e streaming? Perché in realtà Annalisa e Federico Rossi stanno andando veloci.

Almeno in base alle indiscrezioni di ‘Diva e Donna’ che ipotizza una collaborazione molto più profonda tra i due di quella semplicemente musicale. Lei fino al 2017 aveva un compagno ufficiale, Davide Simonetta, e anche se non ha mai ufficialmente spiegato i motivi del loro addio (che restano giustamente privati), quella è una storia chiuso.

Poi nel 2020 a Vanity Fair, aveva confessato di avere un nuovo amore. «Sì, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me». A forza di indagare, riviste e siti di gossip hanno individuato un possibile candidato, il 34enne musicista Marian Richero, per una storia che sarebbe cominciata diverso tempo fa.

Festival di Sanremo, nuova passione per una cantante amatissima: una coppia da sogno

Ora però il gossip che scombina le carte in tavola: tra Annalisa e Fede, che fino allo scorso anno faceva coppia con Benji, il rapporto lavorativo dura da tempo, avevano già inciso insieme. Però secondo Diva e Donna oggi ci sarebbe di più. I due cantanti, infatti, di recente nel backstage dei ‘Seat Music Awards’ a Verona avrebbero mostrato una complicità che va al di là del semplice rapporto professionale e del rispetto reciproco sul palco.

“C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più…”, scrive il settimanale. Lui è reduce dalla rottura con Paola Di Benedetto, un altra bellissima ed ex vincitrice del Grande Fratello Vip. Un ottimo modo per ricominciare.