Che tempo che fa: Fedez contro la Rai alla prima di Fabio Fazio

Nella prima puntata di Che tempo che fa il super ospite sarà Fedez: parlerà anche di quanto appena successo con la Rai? Ecco i dettagli sulla trasmissione che andrà in onda il 3 ottobre su Rai 3 a partire dalle 20:00.

Il primo maggio, Fedez aveva pubblicato un video sul proprio profilo Twitter per smentire quanto riportato dalla Rai, diventato in pochissimo tempo virale. Durante il concerto del primo maggio, infatti, non aveva solo cantato sul palco, ma aveva anche approfittato per fermarsi a parlare con i suoi fan.

Subito dopo era stato contattato dai responsabili e dirigenti di rete, e lui aveva registrato una conversazione sostenendo che la Rai gli avesse chiesto di “adeguarsi al sistema” e di “non fare nomi e cognomi sul palco”. Sempre i vertici di rete avevano deciso di procedere contro Fedez per diffamazione, ma il primo ottobre è giunta la notizia dell’archiviazione.

Fedez dopo l’archiviazione: “Poi me ne restano mille”

La notizia dell’archiviazione della causa di diffamazione della Rai contro Fedez è stata subito sottolineata dal cantante sui propri profili social. Anche questa volta non è mancata l’ironia: ha ripreso l’articolo lanciato da La Repubblica, commentando “Ops“. Poi, ha ripreso una notizia in cui, alla mancata audizione Rai, aveva inviato una busta con tre pagliacci.

Fedez non mancherà sicuramente di affrontare l’argomento il 3 ottobre, quando sarà ospite della prima puntata di questa stagione di Che tempo che fa, in onda su Rai 3 ed ovviamente condotta da Fabio Fazio. Lo stesso presentatore ha confermato la notizia a Tv Sorrisi e Canzoni ed anche Fedez, scherzando, ha parlato di “grande ritorno“.

Ecco il celebre tweet di Fedez con la registrazione della telefonata con la Rai: