Detto Fatto, che imbarazzo in studio con Simona Ventura – VIDEO

Simona Ventura e Paola Perego sono state ospiti del programma Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero: nel corso dell’intervista, c’è stata una clamorosa gaffe della presentatrice, che ha detto a Simona che è una bella nonna.

Simona Ventura e Paola Perego stanno promuovendo il loro programma, Citofonare Rai 2, che andrà in onda ogni domenica dalle 11:00 alle 13:00, proponendo per la prima volta una conduzione con due donne. La coppia di amiche è stata ospite nel programma di Bianca Guaccero, Detto Fatto, su Rai 2.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura a cuore aperto: “Quella bugia mi ha fatto stare davvero male”

NON PERDERTI >>> Simona Ventura, decisione irrevocabile: “Non voglio invecchiare così”

Simona e Paola hanno ripercorso gli inizi della loro carriera, che per entrambe è partita con i concorsi di bellezza. La Perego ha rivelato che considerava il mondo dello spettacolo un periodo di passaggio, in attesa del “lavoro serio”, magari come arredatrice di interni. La Ventura, invece, ha studiato all’ISEF e voleva fare l’insegnante di educazione fisica.

Bianca Guaccero a Simona Ventura: “Che bella nonna”

Per Simona Ventura e Paola Perego il programma condotto insieme si tratta di un sogno realizzato dopo tanti anni di progetti. Per entrambe, il lavoro è sempre stato molto importante, ma da quando si sono costruite una famiglia hanno cercato di bilanciare fra gli impegni professionali e la vita privata, cercando di privilegiare i figli.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura, rivelazione ai suoi fan: “Ho avuto un po’ paura”

Paola Perego ha dunque fatto un augurio alle due compagne in studio: “Vi auguro proprio di diventare nonne, è davvero una bella esperienza“. La conduttrice ha dunque fatto una clamorosa gaffe rivolgendosi a entrambe: “Beh, che nonne che abbiamo qui in studio“. Peccato che Simona Ventura non sia nonna, ed infatti l’ha subito corretta.

Ecco il frammento video della puntata di Detto Fatto in cui Bianca Guaccero dice a Simona Ventura che sembra proprio una bella nonna: