“Non possiamo permetterci altri anni di parole vuote. Di “bla bla bla” dei politici”. A sfilare a Milano, con Greta Thunberg e Vanessa Nakate, sono circa in 50mila. “Il clima cambia, il sistema no”: questo lo slogan scelto per la manifestazione. Accanto a uno striscione che recita: “Sdradichiamo il sistema.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fattori (Gruppo Misto) a iNews24: “Mimmo Lucano condannato anche perché aveva osato candidarsi in Calabria”

“Continueremo a scioperare – ha dichiarato Vanessa Nakate – non staremo zitti ma continueremo a scioperare dando voce a chi non ha voce. Ma più parliamo più diventiamo forti. Se continuiamo a colpire il Pianeta, la situazione in Africa sarà sempre peggiore”.