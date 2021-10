Anticipazioni Un Posto al Sole, l’equilibrio tra Filippo e Serena viene messo a soqquadro

Nonostante tra Filippo e Serena sembra tornare la tranquillità, qualcosa farà vacillare nuovamente il rapporto: tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

Un bel momento di unione familiare #upaslive pic.twitter.com/CrEi5Fwsok — Un Posto al Sole (@UPAS_Rai) September 29, 2021

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto Al Sole svilupperanno altre tematiche centrali di questo periodo. In sospeso c’è il rapporto tra Serena e Filippo con la mamma di Irene che chiede all’avvocato Sartori di far ciò che vuole della sua vita e che di certo non può essere lei a costringerlo a stare insieme. Tuttavia, dopo un confronto con Marina la Cirillo si convince a riconquistare il suo amato marito.

Per un primo periodo, la coppia torna in un’apparente tranquillità messa immediatamente a soqquadro dal rientro di Viviana da Tenerife. Tuttavia, il papà di Irene sarà molto chiaro con lei: non vuole avere altri problemi con Serena e le chiederà di allontanarsi.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Silvia e Giancarlo: Michele fa una terribile scoperta

Silvia e Giancarlo non riescono a rinunciare l’uno all’altra #upaslive pic.twitter.com/ZmWBF1mcC5 — Un Posto al Sole (@UPAS_Rai) September 22, 2021

Silvia è sempre più attratta da Giancarlo, proprio non riesce a fare a meno di lui, ma dall’altro lato ha un marito che diventa man mano più sospettoso. Michele, infatti, comincia a stranirsi e si avvicina sempre più alla verità.

Sul caso Susanna, non ci sono grosse novità: i due sospettati sono Mauro e Pasquale. Chi dei due è stato? Adele, ad ogni modo, comincia ad avere un atteggiamento più freddo nei confronti del suo compagno che si accorge delle distanze.