Anticipazioni GF Vip 6, spunta il nome del secondo eliminato: che sorpresa

Spuntano le anticipazioni riguardanti la puntata di stasera del GF Vip 6. Andiamo a vedere chi sarà il secondo concorrente eliminato dalla casa.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, con le prime anticipazioni che stanno facendo impazzire i telespettatori. Infatti stasera vedremo in nomination tre uomini: Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Tra di loro solamente uno sarà eliminato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci furiosa: il motivo del suo sfogo

Nonostane non ci sia niente di certo, al momento il principale indiziato ad uscire dalla Casa del Grande Fratello dovrebbe essere proprio Andrea Casalino. Il concorrente non ha convinto i telespettatori e sembrerebbe pronto ad essere bocciato anche dal pubblico a casa. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo all’interno del reality show che torna in diretta questa sera, sempre su Canale 5.

GF Vip 6, questa sera torna Aldo Montano: osservati i due giorni di quarantena

Mercoledì il GF Vip 6 ha visto il ritorno in trasmissione di Aldo Montano. Il campione olimpico infatti dopo aver ricevuto un’onorificenza da parte parte del Presidente della Repubblica, dovrà osservare un periodo di quarantena prima di rientrare all’interno della casa. Il luogo scelto per la quarantena è quello della nave dell’amore. Inoltre l’isolamento imposto dalla trasmissione durerà due giorni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mara Venier, sconcertante rivelazione: “Ho un’ansia segreta”

L’addio provvisorio di Montano dalla trasmissione era stato concordato con la produzione prima dell’inizio del reality show. Il campione olimpico tornerà nella casa nel corso della puntata in onda su Canale 5 venerdì 1 ottobre, proseguendo quindi la sua avventura all’interno del reality. C’è grande attesa quindi per l’appuntamento di stasera, con Montano che rientrerà nella casa in diretta.