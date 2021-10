Amici 21, maretta tra Zerbi e allievo di questa edizione: maglia sospesa

Amici 21, è maretta tra Rudy Zerbi e Luca D’Alessio. L’insegnate di canto ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo: il motivo

Momenti di tensione ad Amici 21 per LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio è stato sospeso da Rudy Zerbi dopo aver assunto un atteggiamento che non è affatto piaciuto all’insegnante di canto. Luca doveva lavorare al brano prodotto da D.Whale quando ha cominciato a lamentare i cambiamenti apportati al pezzo. Sentendo il finale della canzone, LDA ha esclamato: “Mamma mia che schifo!“, facendo infuriare Zerbi.

L’insegnante ha immediatamente chiesto alla produzione di incontrare il suo allievo e senza aspettare la puntata di domenica 3 ottobre, gli ha sospeso la maglia. Questo ha fatto inevitabilmente crollare il giovane cantante il quale ha prontamente chiesto scusa. LDA ha riconosciuto di aver sbagliato nei confronti del produttore criticando il suo lavoro: “Sono stato molto maleducato, lo ammetto. Però non la sentivo più mia“.

Zerbi ha rimproverato il 18enne il quale, per la mancata esperienza, non avrebbe dovuto criticare in quel modo. Le scuse del suo allievo non sono servite per calmare Rudy il quale si è detto deluso anche per altri atteggiamenti che Luca ha assunto nel corso della settimana: “Se ritieni di sapere già tutte queste cose sei liberissimo di fare il tuo percorso ma prendi la valigina e vai fuori da qua. Qui dentro devi fare un percorso diverso”.

Amici 21, “Prendi la valigina e vai”: le parole di Rudy Zerbi al figlio di Gigi D’Alessio

Il percorso di LDA ad Amici 21 non starebbe entusiasmando Rudy Zerbi il quale, nel corso della settimana, ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo. Pentito per i suoi atteggiamenti da maleducato, come lo stesso Luca si è definito, ha chiesto scusa all’insegnante. Subito dopo il figlio di D’Alessio che ha mosso già i primi passi nel mondo della musica, è crollato.

Difatti, tornato in casetta Luca si è lasciato andare ad un lungo pianto. Il ragazzo ha raccontato ai suoi amici di aver sbagliato: “Sono stato un co****ne. Ho contestato un produttore multiplatino mentre alla Pettinelli non ho detto nulla”. Questa ultima infatti ha paragonato Luca a Gigi e nonostante le forti critiche, il ragazzo ha chiesto anche scusa. “Ma poi non mi sono mai comportato così, in modo maleducato. Mi hanno tolto la felpa per una cosa che potevo dire in maniera carina e gentile come faccio sempre”, ha raccontato LDA in casetta.