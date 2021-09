Uomini e Donne, super notizia per Gemma Galgani: perde la testa!

Dopo un avvio di stagione non proprio florido, Gemma Galgani ha finalmente perso la testa: ecco la super notizia

Oggi, a partire dalle 14:45, assisteremo ad una nuova puntata di Uomini e Donne ricca di emozioni. Grandi emozioni soprattutto per la dama torinese Gemma Galgani che può finalmente tornare a sorridere dopo un avvio di stagione alquanto deludente.

Su Canale 5, come di consueto, assisteremo alle nuove dinamiche createsi in questi mesi al dating show di Maria De Filippi che ha deciso di portare in scena tantissime novità e, finalmente, anche una buona notizia anche per il volto storico del programma.

Uomini e Donne, arriva un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Nuovi colpi di scena in puntata perché, alla corte della dama torinese, arriverà un nuovo cavaliere sceso appositamente per corteggiarla. Nello studio, infatti, ci sarà un nuovo volto che vorrà a tutti i costi conquistare il cuore di Gemma Galgani. Sarà ricambiato questo interesse? Ma soprattutto, Tina Cipollari lascerà in pace la donna del Trono Over di godersi questa conoscenza?

Sempre per quel che riguarda il Trono Over, sembrerebbe che i rapporti tra Armando Incarnato e Marika si stiano incrinando. Stando alle anticipazioni, infatti, il cavaliere partenopeo ha messo gli occhi su un’altra dama del dating show appena atterrata in studio. Come la prenderà Marika?