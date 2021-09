Uomini e Donne, ex protagonista attacca il programma: “Non torno più”

Ex protagonista di Uomini e Donne attacca il programma ideato e condotto da Maria De Filippi: “Non torno, è cambiato tutto”.. le sue parole

Ex cavaliere del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, sta tanto facendo chiacchierare in queste ore per il suo presunto ritorno nel programma di Canale Cinque. Parliamo di Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani, che ha annunciato la fine della sua storia con l’ultima fidanzata Caterina. Adesso, il suo interesse per la dama Isabella Ricci ha immediatamente alzato un grosso polverone.

Il pubblico di Mediaset, per questo motivo, ha immaginato il suo rientro a Uomini e Donne. Giorgio Manetti però, raggiunto dal settimanale Mio avrebbe raccontato invece che non è previsto alcun ritorno nel talk show della De Filippi. Sebbene trovi molto affascinante Isabella Ricci, l’ex cavaliere ha dichiarato che il suo cuore batte già per qualcun’altra: dal mese di agosto ha una nuova compagna.

Dunque il 65enne ha escluso la possibilità di poter tornare a Uomini e Donne. Categoricamente l’ex cavaliere del Trono Over ha annunciato che il programma di Mediaset appartiene al suo passato. Difatti, Manetti si sarebbe buttato a capofitto nella sua nuova love story, tenendo segreto il nome della fortunata.

Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e Donne: l’ex cavaliere attacca il programma

Uomini e Donne per Giorgio Manetti appartiene al passato. Sebbene sia affascinato dalla nuova dama Isabella Ricci, l’ex cavaliere ha confermato di essere già legato ad una nuova donna. Quanto al programma di Maria De Filippi, raggiunto dal settimanale Mio, Manetti è stato categorico: “Per me quello è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto. Non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente”.

L’ex cavaliere sostiene che oggi a Uomini e Donne si pensi solo alla notorietà facendo spettacolo con le discussioni. Il 65enne infatti ha puntato ancora una volta il dito contro la sua ex Gemma Galgani che ormai è diventata una protagonista fissa del talk show di Mediaset.