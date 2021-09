Sanremo 2022, celebre artista vuole tornare all’Ariston: annuncio bomba!

Una celebre artista italiana si candida per Sanremo 2022. Arriva l’annuncio, per un ritorno che fa sperare i più nostalgici.

Mancano diversi mesi a Sanremo 2022, con gli appassionati pronti a scoprire chi si candiderà alla vincita del festival canoro. Infatti l’unica grande conferma è presentata da Amadeus alla conduzione. Ci sono dubbi invece su un terzo ritorno di Fiorello, mentre si sa poco e nulla sui cantanti in gara. Nelle ultime ore, però, è spuntata una candidatura a sorpresa. Infatti Wilma Goich vuole tornare a cantare sul palco dell’Ariston.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Il Paradiso delle Signore anticipazioni, delusione per Gloria: la reazione

In una recente intervista a radio RTL 102.5, l’artista non ha fatto troppi giri di parole rivelando il suo interesse nel tornare a Sanremo. Inoltre Wilma ha poi aggiunto che le piacerebbe tornare all’Ariston con un testo scritto da Malgioglio. Le dichiarazioni dell’artista sono state accolte con grande entusiasmo dal paroliere di Mina, che ha re-postato l’intervista sui propri canali social.

Sanremo 2022, Wilma Goich si candida: “All’Ariston con un pezzo scritto da Malgioglio”

Wilma Goich non ha nascosto la sua volontà di tornare a Sanremo per l’edizione 2022. La cantante vorrebbe tornare con una canzone scritta dal Cristiano Malgioglio. Il paroliere di Mina, però, al momento è impegnato come giudice per la trasmissione ‘Tale e Quale Show‘ di Carlo Conti. Nonostante ciò Malgioglio ha apprezzato la richiesta, condividendo la richiesta della cantante su Instagram, aggiungendo la scritta: “Grazie“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Star in the Star, ancora problemi per Ilary Blasi: decisione definitiva di Mediaset

La cantante è stata intervistata durante il programma ‘Trends&Celebrities‘ condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri su RTL 102.5. Proprio durante la trasmissione è stato lanciato l’appello al paroliere affermando: “Per arrivare a Sanremo bisogna avere un pezzo fortissimo, scritto possibilmente da un autore conosciuto, ma che valorizzi anche il cantante, la sua voce“. Vedremo quindi se Wilma presenterà una canzone ad Amadeus, con il conduttore ravennate che successivamente deciderà se ammettere o meno il pezzo al Festival della canzone italiana.