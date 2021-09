Il Paradiso delle Signore anticipazioni, delusione per Gloria: la reazione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non prospettano grandi notizie per Gloria che resterà amaramente delusa

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 fanno sapere di un’amara delusione per Gloria. Quest’ultima, infatti, decide di consegnare una lettera ad Ezio in cui esprime tutti i suoi sentimenti. Tuttavia, Gloria viene fermata proprio da Stefania che le svela che Ezio ha in progetto di farsi una nuova vita con un’altra famiglia. A questo punto, Gloria se ne guarderà bene dal consegnargli la lettera che terrà per sé.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, novità per Vittorio: si troverà a fare da paciere

Il Paradiso Market andrà a gonfie vele, ma Vittorio non farà in tempo a gioire che si trova a fare da paciere tra Agnese e Flora che non sono d’accordo su diverse questioni. La sarta e la nuova stilista, infatti, non riescono a trovare un punto d’incontro ed il dott. Conti dovrà mettere a posto le cose per far sì che ci sia la giusta sinergia lavorativa. Per altro, la sarta sta vivendo un momento di tensione con il figlio: dopo la fine del fidanzamento con Gabriella, voltare pagina sembra ai limiti dell’impossibile.

Nel frattempo, Ludovica vivrà un momento di crisi a causa della vendita della villa di famiglia, ma a supportarla ci sarà Marcello. Per finire, nuovi dubbi nascono sulla nuova stilista arrivata in città: Adelaide è convinta, infatti, che Flora le stia nascondendo qualcosa e farà di tutto pur di scoprire gli scheletri nell’armadio della figlia del suo ex marito.