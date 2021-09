GF Vip 6, Soleil Sorge vuole abbandonare il gioco: il motivo

Soleil Sorge scoppia in lacrime nella casa del GF Vip 6. Il motivo lascia tutti senza parole: “Esco da questa casa”

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge è apparsa forte e determinata. L’influencer in 18 giorni ha affrontato chiunque dimostrando di non temere alcun avversario. Ma qualcosa adesso è cambiato. Nel corso di una discussione avvenuta questo pomeriggio nella casa del GF Vip, Soleil è stata accusata di razzismo.

A puntarle il dito contro sono stati diversi concorrenti, tra questi due donne: Raffaella Fico e Ainett Stephens. L’ex di Gianmaria Antinolfi, altro concorrente di questa sesta edizione del reality di Mediaset, dopo l’accusa è scoppiata in lacrime mostrando tutte le sue fragilità. A parlarle sono state Jo Squillo e Manila Nazzaro.

Ad essere incriminata, la parola scimmia: “Le parole che tu dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui. La parola ‘scimmia’ è stata usata contro Ainett, contro Lulù perché all’età di 7 anni aveva molti peli e contro la figlia di Raffaella”. Subito dopo, resasi conto della gaffe commessa, Soleil Sorge ha spiegato che le sue intenzioni non erano quelle di discriminare nessuno.

Soleil Sorge accusata di razzismo al GF Vip 6: “Esco da questa casa”

Accusata di razzismo dai suoi compagni di gioco Soleil Sorge è crollata nella casa del GF Vip 6. L’influencer dopo aver capito la gravità della situazione ha subito cercato di difendersi. “Sono nata a Los Angeles, per me il razzismo non esiste. Il dare delle scimmie è perché urlavano. Ma come si permettono? Mi viene da piangere!”.

La Sorge ha così raccontato che erano in cinque ad urlare senza motivo e che per questo ha esclamato: “Ragazzi sembriamo, anzi sembrate perché io non lo sto facendo, delle ‘scimmie’. Se volevo offendere Ainett avrei detto ‘sembri una scimmia’ “. Subito dopo l’influencer si è lasciata andare ad un lungo pianto.

“Se vogliamo montare questo caso io esco dalla casa!“, ha esclamato la gieffina affermando di voler chiarire una volta e per tutte il fraintendimento che c’è stato: “La mia intenzione era dire ‘sembrate un casino’, ‘sembrate un circo’ “. Infine Soleil ha dichiarato di aver vissuto ovunque in questi 27anni, condividendo gran parte del suo tempo con persone di colore: “Mi fa schifo il razzismo e qualsiasi barriera fra persone. Mi uccide sapere che gli altri abbiano pensato questo“, ha concluso l’influencer.