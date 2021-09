GF Vip 6, Lulù furiosa si sfoga con Manuel: tutta colpa di Soleil

Una delle sorelle Salassié del GF Vip 6 non è affatto contenta di come la coinquilina Soleil si pone nei confronti di Manuel

Quello che c’è tra Lulù e Manuel Bortuzzo non è più un segreto. I due sono usciti alla luce del sole con la loro frequentazione, all’interno della casa del GF Vip 6, e stanno vivendo una vera e propria vita di coppia. È ovvio che, come in ogni relazione che si rispetti, i due hanno anche qualche battibecco di tanto in tanto.

Se da un lato, qualcuno calunnia sulle intenzioni della principessa Salassié di Etiopia, dall’altro c’è una grande fetta di pubblico che apprezza molto la coppia col nuotatore. Nella casa, però, c’è qualcuno che fa tentennare il loro rapporto.

GF Vip 6, Lulù si scaglia contro Soleil: cos’è successo

A scatenare l’ira della piccola Lulù ci ha pensato la concorrente del GF Vip 6, Soleil Sorge, che ha fatto una richiesta particolare a Manuel Bortuzzo, per niente digerita dalla sua nuova fiamma. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex di Gianmaria Antinolfi ha chiesto al nuotatore una felpa. La principessa Salassié ha raccontato tutto con grande stizza: “Anche perché io ho visto il suo comportamento. L’altro giorno pure ‘Posso avere una felpa? Ho visto che ce l’ha pure Lulù'”.

Una vera e propria scenata di gelosia quella di Lulù che sembrerebbe essere un po’ insicura sul suo rapporto con Manuel.