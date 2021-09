GF Vip 6, concorrente aspetta un figlio? Bomba pazzesca

A circa tre settimane dall’inizio del GF Vip 6 spunta una nuova bomba su un concorrente del reality di Mediaset: l’indiscrezione

Dopo aver varcato l’ambitissima porta rossa del Grande Fratello Vip alcuni suoi atteggiamenti hanno immediatamente fatto discutere sul web e non solo. Parliamo di Amedeo Goria, protagonista di questa nuova edizione del reality di Mediaset. Il giornalista non ha mai tenuto nascosta la grande passione per le donne e nonostante sia stato sempre rispettoso nei confronti delle sue compagne di gioco, il suo affetto per queste ultime è stato probabilmente travisato.

Ma adesso veniamo subito a quanto starebbe rimbalzando in queste ore sulle pagine rosa. Goria è entrato nella casa del GF Vip dichiarandosi ‘single’ quando in realtà fuori dal reality ci sarebbe una donna che lo aspetta: si tratta di Vera Miales. La ragazza di origini moldave, che ha più volte sostenuto il giornalista attraverso i social, è apparsa sul web con delle curve assai sospette. A lanciare la bomba è Fanpage che ha condiviso alcuni scatti che ritraggono la fidanzata di Amedeo Goria con un pancino tipico di una donna incinta.

POTRESTI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, Lulù furiosa si sfoga con Manuel: tutta colpa di Soleil

Vera Miales incinta? Amedeo Goria, concorrente del GF Vip 6, potrebbe diventare di nuovo padre: l’indiscrezione

La bomba su Amedeo Goria e Vera Miales è stata lanciata da Fanpage, secondo cui la moldava ultimamente sarebbe apparsa particolarmente preoccupata davanti all’ipotesi di una gravidanza. La 36enne, raggiunta dalla redazione del suddetto giornale online, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione a tal riguardo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Instagram, bloccato il video di Tommaso Stanzani e Martina Miliddi: il motivo – VIDEO

Intanto le foto che la ritraggono in abito bianco sembrerebbero parlare chiaro. Le curve del suo ventre sono tipiche di una donna in dolce attesa. Se così fosse sarebbe questa un’enorme sorpresa per l’ex marito di Maria Teresa Ruta il quale ha più volte dichiarato di non volere altri figli vista la sua età. Non ci resta che attendere per capire come stanno realmente le cose.