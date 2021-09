GF Vip 6, cambia di nuovo tutto: c’è un clamoroso ritorno nella casa!

Un concorrente ritorna nella casa del GF Vip 6, con il reality pronto a cambiare nuovamente: cosa succede all’interno della trasmissione.

Nella giornata di ieri il GF Vip 6 ha visto il ritorno in trasmissione di Aldo Montano. Il campione olimpico infatti dopo aver ricevuto un’onorificenza da parte parte del Presidente della Repubblica, dovrà osservare un periodo di quarantena prima di rientrare all’interno della casa. Il luogo scelto per la quarantena è quello della nave dell’amore. Inoltre l’isolamento imposto dalla trasmissione durerà due giorni.

L’addio provvisorio di Montano dalla trasmissione era stato concordato con la produzione prima dell’inizio del reality show. Il campione olimpico tornerà nella casa nel corso della puntata in onda su Canale 5 venerdì 1 ottobre, proseguendo quindi la sua avventura all’interno del reality. C’è grande attesa quindi per l’appuntamento di domani, con Montano che rientrerà nella casa in diretta.

GF Vip 6, Aldo Montano torna in trasmissione giovedì: le anticipazioni

L’addio temporaneo di Montano era già stato concordato con la trasmissione di Mediaset. L’ex campione di scherma infatti ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La massima istituzione italiana, infatti, ha incontrato tutti i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo lo scorso 23 settembre.

Infatti nel corso dell’Olimpiade nipponica Montano ha conquistato la quinta medaglia olimpica in carriera. Inoltre dall’inizio della trasmissione lo schermitore ha fatto parlare per gli attacchi subiti dalla sua ex, Antonella Mosetti. Infatti la showgirl ha criticato la sorella di Aldo che l’ha definito un uomo meraviglioso ed amorevole. Di tutta risposta la Mosetti ha affermato: “Solo io so chi tu sei“. Accuse pesanti che gettano tantissime ombre sul vero carattere di Montano, che però ad oggi è uno dei concorrenti più amati della trasmissione.