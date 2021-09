Fortnite, starebbe per tornare un luogo storico: fan al settimo cielo

Su Fortnite potrebbe tornare una delle città più amate di sempre. L’indizio lo ha dato direttamente Epic Games

Le novità in arrivo su Fortnite non sono ancora finite. La stagione 8 prosegue senza particolari intoppi, in attesa di nuovi eventi e partnership esclusive. Gli utenti stanno intanto continuando a giocare per raggiungere il livello 100 del Pass Battaglia e ottenere tutte le ricompense, compresa la skin di Carnage.

Ovviamente però, Epic Games non vuole fermarsi qui e sta lavorando ad alcune aggiunte spettacolari per le settimane a venire. Una di queste riguarda direttamente la mappa, con uno dei luoghi più amati di sempre che potrebbe presto tornare. L’indizio lo ha dato direttamente Epic Games con un artwork pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Fortnite, torna Pinnacoli Pendenti? C’è l’indizio

L’artwork pubblicato sul sito ufficiale di Epic Games non lascia spazio ad equivoci: presto potrebbe tornare su Fortnite Pinnacoli Pendenti. Si tratta di uno dei luoghi più amati di sempre, punto nevralgico dell’intera mappa nelle precedenti stagioni. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione da prendere con le pinze, ma non è da escludere che Epic Games ci stia pensando seriamente.

Tilted Towers è uscito di scena alla fine della stagione X, proprio quando Fortnite ha abbandonato ufficialmente il Capitolo 1 per dare il via ad un’era tutta nuova del battle royale. Cosa succederà ora? Non resta che aspettare e vedere cosa succederà nelle prossime settimane. È chiaro che la notizia ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan, che riaccoglierebbero volentieri la città sull’isola di gioco.