Fatima Trotta incassa un durissimo colpo: questa non ci voleva

Un duro colpo per Fatima Trotta ed il suo staff che stamattina incassano un duro colpo: non ci voleva questo passo falso

Da due mercoledì a questa parte, Fatima Trotta e Francesco Mandelli sono in onda su Italia 1 con il nuovo programma comico Honolulu. Tuttavia, gli ascolti per queste prime due puntate non sono quelli sperati: anche ieri, sono stati soltanto in 747.000 gli spettatori con il 4.2% che hanno seguito la trasmissione.

Ieri sera, mercoledì 29 settembre, è stato registrato un lieve calo rispetto alla puntata d’esordio che aveva registrato, al 22 settembre, 887.000 spettatori con il 4.7%: più di 100.000 appassionati in più che hanno avuto la curiosità di seguire la prima puntata del programma Honolulu.

Tutti gli ascolti TV di mercoledì 29 settembre

Nonostante il flop registrato dal programma Honolulu, Mediaset può comunque tirare un sospiro di sollievo grazie alla seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi, su Canale 5, con Giuseppe Zeno che ha registrato 2.872.000 spettatori pari al 15.5% di share e vinto la gara di ascolti di ieri, mercoledì 29 settembre. Per quanto riguarda, invece, Rete 4 sono stati in 572.000 gli spettatori con il 3.4% di share a seguire Zona Bianca.

Nella gara d’ascolti di ieri sera, la Rai arriva di poco dietro con 2.685.000 spettatori pari al 13.4% su Rai 1 con il film del 2017 Gifted – Il dono del talento. Chi l’ha visto? su Rai 3 ha totalizzato 1.915.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%; per finire, su Rai 2, sono stati in 1.628.000 gli spettatori pari all’8% di share a seguire L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4.