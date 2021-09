Elisa Isoardi, il bacio che riapre gli scenari: nuovo flirt all’orizzonte?

Elisa Isoardi è scomparsa dalle scene per un po’, ma il suo rientro è scoppiettante con un flirt all’orizzonte

Elisa Isoardi aveva annunciato un periodo di stop da ogni schermo ed ha rispettato appieno le sue parole. Quest’anno, infatti, la conduttrice non appare in nessun palinsesto TV ed ha passato un bel po’ di tempo anche fuori dalle riviste di gossip.

Tuttavia, la conduttrice piemontese è tornata in grande stile a far parlare di sé, ma non della sua carriera: della sua vita privata. Dopo l’addio a Matteo Salvini, infatti, la Isoardi è stata accostata più volte al ballerino Raimondo Todaro che, però, ha prontamente smentito qualsiasi rumor.

Elisa Isoardi, un bacio sugli spalti ed il nuovo flirt

La conduttrice piemontese è stata paparazzata sugli spalti dello stadio di una squadra di Serie D mentre assisteva al match tra Ostiamare e Cynthialbalonga. Al suo fianco è stato paparazzato anche Alessandro Di Paolo, vecchia conoscenza di Elisa Isoardi, nonché suo ex. Evidentemente, i due hanno deciso di riprovarci partendo dalle cose più semplici e comuni come andare a vedere un match di Serie D della squadra di cui il papà di Di Paolo è proprietario.

Durante la partita, i due si sono lasciati ad un attimo di travolgente passione scambiandosi un romantico bacio. Alla fine della loro relazione, la conduttrice ammise: “Tra noi è finita perché i tempi non erano maturi, ma Alessandro c’è e ci sarà sempre, prima di tutto resta un caro amico”.