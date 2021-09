Mara Venier, il suo futuro è ancora legato a Domenica In o è in arrivo un nuovo programma per lei?

Domenica In è tornato il 19 settembre e per la gioia dei telespettatori Mara Venier è sempre lì a intrattenere su Rai 1 milioni di italiani. Forse sarà il suo ultimo ballo, The last dance, detta all’inglese, ma al momento ciò è poco rilevante. Zia Mara è l’anima della Rai e la stessa conduttrice qualche giorno fa in conferenza stampa lo ha raccontato. “Quando ho iniziato avevo 40 anni ed ero stata chiamata solo per condurre un gioco. Allora era impensabile per me arrivare a 13 edizioni”.

Il volto e l’anima della Rai e di Domenica In. Impensabile oggi immaginare il salotto domenicale di Rai 1 senza di lei, anche se non è sicuro che Zia Mara resti a condurre il programma domenicale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Canale 5, ora è ufficiale: la scelta definitiva su De Filippi, D’Urso, Toffanin e Tatangelo

Domenica In, Mara Venier e il suo futuro: nuovo programma in arrivo?

In una intervista concessa al periodico Ora, Mara Venier ha confessato di vedere anche altro nel suo futuro in televisione, pur rimanendo fedele al contenitore della domenica che le ha donato la celebrità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, che bomba: passione tra Soleil e il fidanzato di un’altra concorrente

“Non so con certezza cosa potrei fare dopo, l’importante è che sia un programma dove ci sia ‘anima’ e non soltanto puro intrattenimento”. Mara Venier potrebbe quindi lasciare Domenica In, anche se ad oggi nulla è ufficiale.