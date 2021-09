Can Yaman-Diletta Leotta, incredibili rivelazioni dopo la rottura: fan sorpresi

Dopo la rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta spuntano nuove rivelazioni. A parlare è l’Investigatore Social

Tra Can Yaman e Diletta Leotta è finita. La notizia confermata dalla conduttrice radiofonica non ha sorpreso i fans certi già da tempo che la loro love story appartenesse ormai al passato. Ma nonostante tra i due sia definitivamente finita, l’attore turco e la conduttrice di Dazn continuano a far chiacchierare sul web.

Questa volta a svelare dei presunti retroscena è stato Alessandro Rosica conosciuto su Instagram come l’Investigatore Social. Il paparazzo in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha raccontato che secondo il suo punto di vista tra Can e Diletta non ci sarebbe mai stata una vera storia d’amore. I due però hanno avuto dei rapporti intimi.

Rosica ha inoltre affermato che l’attore e la conduttrice radiofonica dopo la rottura non sarebbero rimasti in buoni rapporti. Ad far anticipare la fine della loro ‘finta storia’ d’amore il pressing del gossip. Questo avrebbe fatto sì che Can e Diletta non portassero a termine i loro piani studiati solo ed esclusivamente per assicurarsi un po’ di notorietà reciproca.

Can Yaman e Diletta Leotta: è stata la conduttrice di Dazn a dire basta

Raggiunto dal settimanale Mio, Alessandro Rosica ha dichiarato che tra i due a dire basta sia stata Diletta Leotta. La 30enne non sopportava più alcuni atteggiamenti dell’attore turco. “Lui ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato. Gli piace divertirsi e a volte è un po’ eccessivo. Il suo migliore amico e il bodyguard. Gli sta vicino per prendersi cura di lui”, ha dichiarato il paparazzo.

Quanto ai lucciconi negli occhi della Leotta nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Silva Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della rottura con Yaman, Rosica è convinto che si sia trattato sempre di una farsa. Ma non è tutto, stando a quanto dichiarato dall’Investigatore Social al settimanale Mio, la famiglia dell’attore era a conoscenza di questo finto rapporto.