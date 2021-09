Calciomercato Juventus, tutto sul top player: i tifosi possono sognare

Calciomercato Juventus, si riaccende la pista per portare a Torino il top player. I tifosi possono iniziare a sognare

Dopo il brutto inizio di stagione, la Juventus di Massimiliano Allegri sta iniziando ad ingranare la marcia. Due vittorie consecutive in Serie A, alle quali va aggiunto lo splendido 1-0 in Champions League contro il Chelsea. Ora per i bianconeri c’è da scalare la classifica in campionato, per riprendere le prime della classe.

La dirigenza sta nel frattempo lavorando anche in ottica calciomercato. Ci sono alcuni nomi che potrebbero far comodo al tecnico livornese, per sistemare le cose a centrocampo e puntare ai massimi traguardi in Italia e in Europa. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, potrebbe riaprirsi la pista per un top player assoluto.

Calciomercato Juventus, arriva Isco? Ancelotti gli chiude la porta

Il futuro di Isco sarà quasi sicuramente lontano dal Real Madrid. Glielo ha fatto capire Carlo Ancelotti che, col rientro a pieno regime di Kroos e l’esplosione di Camavinga, difficilmente riserverà altro spazio all’ex Malaga. Ora si aprono dunque alcuni interessanti scenari di mercato, col classe ’94 che dovrà andare alla ricerca di una nuova sistemazione. Secondo quanto riferisce Defensa Central, già nella sessione invernale di calciomercato potrebbe muoversi qualcosa.

Su di lui continuano ad esserci soprattutto il Milan e la Juventus. I rossoneri potrebbero avere così una valida alternativa a Brahim Diaz, mentre per gli uomini di Allegri il suo arrivo potrebbe portare più qualità in mezzo al campo. Visto il contratto in scadenza a fine stagione, il trasferimento dello spagnolo potrebbe inoltre avvenire a condizioni decisamente vantaggiose.