Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice e scelta di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne, com’è e cosa fa oggi?

Alessandra Pierelli ha spento 42 candeline e sono stati in molti a farle gli auguri. Il compleanno è un giorno speciale e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha voluto festeggiare su Instagram, dove ha condiviso delle nuove foto.

Dal 2003, anno in cui ha esordito in televisione, al dating show condotto da Maria De Filippi, ne sono passati di anni ma lei è sempre la stessa e anzi, è sempre più bella. È rimasta elegante e attraente. Se venti anni fa era la ragazza della porta accanto oggi è diventata una moglie e una mamma devota. Ma scopriamo nel dettaglio cosa fa oggi Alessandra Pierelli.

Alessandra Pierelli, com’è e cosa fa oggi l’ex volto di Uomini e Donne – FOTO

Oggi Alessandra Pierelli è concentrata sulla sua famiglia. L’ex fidanzata di Costantino Vitagliano ha sposato il giocatore di poker professionista nel 2011, Fabrizio Baldassari, e per amore ha lasciato l’Italia e si è trasferita a Montecarlo dove vive insieme ai due figli avuti da Baldassari.

Una vita perfetta ma non troppo visto che la Pierelli ha dovuto fare i conti con diversi problemi di salute. Nel 2006 è finita in coma dopo un intervento di liposcultura finito male. Un dramma che ha segnato la vita della Pierelli, che dopo quella disavventura ha iniziato a lontanarsi dalla vita mondana.

Qualche anno fa Alessandra Pierelli ha dovuto fare i conti con un altro problema di salute, come rivelato a Verissimo di Silvia Toffanin, ma ha preferito non svelare troppi dettagli. Alessandra non ha però nascosto la voglia di avere un terzo figlio, magari una bambina, dopo Daniel e Liam, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2013.