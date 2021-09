Nello studio di Uomini e Donne si è assistito ad una scena mai vista prima: Maria De Filippi si è arrabbiata e ha controbattuto a Tina Cipollari, prendendo le parti della dama del Trono Over. Ecco la spiegazione di cosa è successo.

Tina Cipollari si è confermata nel corso degli anni la protagonista di Uomini e Donne. Grazie alle sue battute pungenti, ha sempre donato brio alla trasmissione, facendo spesso arrabbiare tronisti e corteggiatori. Quello che non era mai successo, però, è vedere Maria De Filippi schierarsi contro di lei.

Solitamente, la conduttrice di Uomini e Donne si distingue per il suo stile molto defilato: interviene solo a mettere una buona parola a favore di Gemma Galgani quando davvero Tina esagera. Questa volta, però, deve aver preso a cuore anche la situazione di Sara, a cui la Cipollari ha dato della stupida.

Uomini e Donne, perchè Maria De Filippi si è arrabbiata

Quello che si è visto durante la puntata di Uomini e Donne, infatti, è molto strano: molti spettatori sospettano che ci sia un accordo fra Biagio e Sara. I due, dopo aver iniziato a frequentarsi prima dell’estate, avevano deciso che la loro relazione non funzionava. Hanno deciso però di riprovarci con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne.

Nel momento in cui Biagio ha rivelato di frequentare non solo Sara, ma anche Rosy, Tina Cipollari ha dato in escandescenze, non capendo come una donna possa accettare tutto ciò. C’è stato anche un ulteriore scambio fra Isabella Ricci e Biagio, che continua a rinfacciarle un ipotetico rapporto, che lei nega.

Maria De Filippi è dunque intervenuta per difendere Sara, a cui Isabella Ricci chiedeva di prendere posizione dopo l’aggressione del tronista. Secondo la conduttrice di Uomini e Donne, Sara ha deciso di viversi la frequentazione con Biagio, ben conoscendo tutti i suoi difetti. In questo modo non perdonerebbe lui, ma libererebbe sè stessa.

Ecco un breve video che ripropone il litigio fra Isabella Ricci e Biagio: