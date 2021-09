Star in the Star, ancora problemi per Ilary Blasi: decisione definitiva di Mediaset

Star in the Star, ancora problemi per Ilary Blasi: arriva in queste ore la decisione definitiva di Mediaset.

Dopo le polemiche iniziali sulla presunta somiglianza con Tale e Quale Show, i problemi per Star in the Star continuano. Il nuovo programma TV di Canale 5 condotto da Ilary Blasi sta deludendo le aspettative, con uno share ben più basso rispetto alle previsioni. Le prime due puntate sono rimaste tra l’11% e l’11,5% di share.

Numeri che non possono ovviamente far contenti i piani alti del Biscione, che potrebbe pensare a contromosse. Nei giorni scorsi, si è iniziato a parlare di una possibile chiusura anticipata del programma già a partire da giovedì 30 settembre. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, Mediaset avrebbe già presto la sua decisione definitiva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Massimo Giletti: l’eretico sposta la scialuppa, ma non è per Fabio Fazio

Star in the Star, la decisione di Mediaset sul futuro del programma

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il futuro di Star in the Star non dovrebbe essere in discussione. Mediaset è a conoscenza delle difficoltà che sta riscontrando il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, ma non avrebbe intenzione di modificare il calendario. La semifinale si terrà giovedì 7 ottobre come da programma, mentre la puntata conclusiva andrà in onda il 14 ottobre.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Amici 21, la decisione senza precedenti di Mediaset: fan estasiati

Già nella seconda puntata, Mediaset ha migliorato mascheramenti ed esibizioni dal vivo. Una mossa per dare nuova linfa allo show e sperare che lo share aumenti. Altri guai dunque per Ilary Blasi, che ha deciso di abbandonare la conduzione del GF Vip proprio per provare nuove esperienze in televisione.