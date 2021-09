Silvio Berlusconi, auguri al leader FI: il gesto romantico della fidanzata

L’ex Premier Silvio Berlusconi festeggia il suo 85° compleanno accanto alla nuova fidanzata, Marta Fascina che compie un gesto romantico

“Buon compleanno amore mio” una dedica che accompagna una foto in cui l’ex premier Silvio Berlusconi e la sua fidanzata, deputato di Forza Italia si tengono per mano accompagnati da uno sfondo floreale.

Marta Fascina e il leader di FI hanno una relazione già da un anno. Lei è più piccola di lui di ben 54 anni -85 lui e 31 lei- e non sono mai apparsi così affiatati l’uno con l’altra finora. Nella lunga lista di auguri rivolti al presidente, dunque, quelli fatti dall’attuale compagna sono quelli più dolci e sinceri arrivati fin qui.

Chi è Marta Fascina la nuova fiamma del presidente Silvio Berlusconi

Marta Fascina è la donna che, da più di un anno a questa parte, accompagna Silvio Berlusconi nella sua vita privata. Insieme al premier, infatti, la deputata di Forza Italia sta vivendo anche momenti di grande preoccupazione visto lo stato di salute dell’ormai 85enne leader del partito che, di tanto in tanto, è ricoverato a Milano.

Nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990, Marta Fascina è cresciuta in Campania fino poi arrivare a far parte dell’Ufficio Stampa del Milan. Laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, nel 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1.