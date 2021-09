Samsung elimina uno dei suoi modelli di punta: clamorosa decisione!

Una mossa che ha dell’incredibile. Samsung ha deciso di eliminare dalla sua gamma uno dei suoi modelli più in voga

Samsung continua a lavorare al futuro dei suoi smartphone. C’è grande attesa per i Galaxy S22, nuovi flagship che dovrebbero fare ufficialmente il loro esordio nel primo trimestre del 2022. La sfida a distanza con iPhone continua, e sarà necessario stupire ancora una volta i consumatori per guadagnarsi lo scettro di miglior marchio al mondo.

Intanto però, arriva una decisione abbastanza clamorosa da parte del gigante sudcoreano, che ha deciso di rimuovere uno dei suoi modelli di punta dalla gamma. Stiamo parlando del Galaxy S21 FE, che avrebbe dovuto fare il suo esordio ad agosto. Il lancio è stato inizialmente posticipato ad ottobre, mentre ora è stato cancellato definitivamente.

Samsung Galaxy S21 FE, ufficiale l’addio: c’è la conferma

Sfortunatamente per tutti i fan del modello, Samsung Galaxy S21 FE non vedrà mai la luce. Il portale di Wccftech ha infatti esplorato diverse versioni regionali del sito ufficiale dell’azienda sudcoreana, non trovando però alcuna traccia del device in questione. Una decisione abbastanza clamorosa, che ha colto di sorpresa i milioni di fan che lo stavano aspettando.

Per i più speranzosi, la speranza è che l’azienda stia in realtà lavorando ad una versione che potrebbe uscire più in là. Un lancio rimandato per l’ennesima volta, dunque. Sarebbe però un’opzione alquanto strana, considerando che anche le pagine di supporto e i pochissimi render disponibili sono stati completamente rimossi. Molto probabilmente, bisognerà aspettare direttamente il Galaxy S22.