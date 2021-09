Regina Elisabetta, dono speciale al Principe Harry e a Meghan: di cosa si tratta

La Regina Elisabetta farà un dono speciale al Principe Harry e a sua moglie Meghan. Di cosa si tratta.

Il legame tra una nonna e suo nipote è per sempre. Anche se alcune vicissitudini hanno portato all’allontanamento delle parti, ciò non significa che l’amore sia svanito. A volte la lontananza può anche rinforzare i sentimenti e accentuarne i lati più dolci e romantici un po’ come sta per accadere in Inghilterra, nella Royal Family.

Saranno circa 400mila le medaglie coniate per l’occasione e assegnate in un gesto commemorativo a tutti coloro che negli ultimi 18 mesi si sono particolarmente distinti nella lotta contro la pandemia, dal personale medico di emergenza a membri delle forze armate britanniche.

La medaglia del giubileo però consentirà alla regina di mostrare tutta la sua gratitudine a Kate Middleton e a Camilla, alle principesse Beatrice ed Eugenia e ai loro mariti, Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank; ai figli di Anna d’Inghilterra, Peter Phillips e Zara Tindall; e ai principi Michael di Kent per il lavoro benefico svolto negli anni. Nell’elenco compaiono anche i nomi di Harry e Meghan. Casualità o un modo per perdonare l’amato nipote?

Cos’è e com’è fatta la medaglia del Giubileo

La medaglia del Giubileo fu istituita dal governo del ducato di Anhalt per celebrare il 25º anniversario di ascesa al trono del duca Federico I di Anhalt nel 1896, e venne concessa a tutto il personale in servizio o di riserva delle forze armate che ha completato cinque anni di servizio regolare al 1896, oltre che ai membri della famiglia ducale.

La medaglia è composta di una disco d’argento avente sul diritto l’immagine del sovrano di tre quarti di profilo a destra, mentre sul retro è presente un’allegoria della gloria che sostiene gli scudi con due date, 1871 e 1896, delimitanti appunto gli estremi del 25° celebrato con l’emissione della medaglia.