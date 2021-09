Netflix si allarga ancora: nuova funzione disponibile gratis per Android

Novità in arrivo per tutti gli utenti Netflix di Android. C’è una nuova funzione attiva e sfruttabile in maniera gratuita

L’universo Netflix continua ad espandersi. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di alcune delle novità che andranno ad interessare il catalogo della piattaforma, con film e serie TV originali e non tra i più attesi di tutto l’anno. Ma come ormai da tempo accade, il colosso di Reed Hastings si sta concentrando anche su altro.

Dopo una lunga attesa, a partire da ieri martedì 28 settembre è disponibile la nuova sezione dedicata al gaming. Almeno per il momento, esclusivamente gli utenti Android potranno usufruirne, ma è chiaro che si sta lavorando per allargare il nuovo progetto a tutti. Ci sono già 5 giochi gratis: ecco cosa c’è da sapere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, nuovo pericolo minaccia gli utenti: attenzione a questo messaggio!

Netflix si allarga al gaming: come funziona la nuova feature

Netflix ha deciso di allargarsi anche al mondo del gaming e, dopo tante voci, finalmente ieri martedì 28 settembre ha rilasciato la super novità per tutti gli utenti Android. Nessun costo aggiuntivo, basta avere l’app e un abbonamento attivo. Nello specifico, dovrebbe spuntare una nuova tab nella quale selezionare quali videogiochi scaricare. A questo punto, dal Play Store partirà il download e poi spunterà una scorciatoia direttamente sulla home dello smartphone.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vodafone, aumentano i costi delle offerte: che batosta per i clienti

Per il momento, ci sono disponibili Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il gioco, Card Blast, Teeter Up e Shooting Ops. Si tratta chiaramente di mobile gaming non troppo pesanti e con meccaniche complicate. I primi due sono dedicati alla nota serie TV, il terzo è un gioco di carte, il quarto ha come protagonista una palla da basket con fucile, mentre l’ultimo è il classico gioco che sfrutta la fisica per muovere una pallina.