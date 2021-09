Netflix, attore pizzicato in compagnia della nuova fiamma: che sorpresa!

Netflix ha reso celebri numerosi attori, trasformandoli da sconosciuti a delle star internazionali: è il caso di Michele Morrone, che sta registrando il sequel di 365. Ecco con chi è stato paparazzato.

Michele Morrone si trova in un momento molto impegnativo della sua carriera. L’attore sta registrando il sequel della pellicola Netflix, anche se ha trovato comunque il tempo di presenziare alla premier del nuovo film con le avventure di James Bond. Inoltre, l’attore sta producendo il suo primo profumo con Sephora.

Dopo aver fatto uscire la sua prima fatica musicale, Dark Room, ad inizio 2021, Morrone sta ultimando anche il suo nuovo album. Dovrebbe uscire entro la fine di questo anno e non è chiaro se stia collaborando anche alla colonna sonora del sequel di Netflix, 365. In tutto questo, ci sarebbe anche una grossa novità sentimentale.

L’attore Netflix e l’influencer: la paparazzata di Chi

Michele Morrone, diventato celebre come l’attore Netflix di 365, sarebbe stato paparazzato da Chi in compagnia di Giulietta Borroni, che dovrebbe essere la sua nuova fidanzata. Morrone, che ha ammesso effettivamente di aver bruciato le tappe, ha avuto il primo figlio a 22 anni, il secondo a 26: prima dei 30 anni aveva già divorziato.

Si mostra spesso sui propri canali social in compagnia dei propri figli, e racconta che grazie al lockdown ha riflettuto a lungo sui propri sentimenti, oltre che sulla sua popolarità. L’amore per lui deve avere una sola caratteristica: deve essere un sentimento profondo. Sarà quello che prova per la sua Giulietta?